Stadio Roma, addio al progetto di Tor di Valle: “I terreni sono pignorati” (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo 9 anni di diatriba e “inganni”, il club della Roma potrebbe a dire addio all’area di Tor di Valle pensata per la realizzazione dello Stadio. “Quei terreni sono pignorati”. Pare sia definitivo, ormai, l’addio del club giallorosso al progetto legato allo Stadio nella zona di Tor di Valle. Secondo quanto sollevato da un’inchiesta firmata L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo 9 anni di diatriba e “inganni”, il club dellapotrebbe a direall’area di Tor dipensata per la realizzazione dello. “Quei. Pare sia definitivo, ormai, l’del club giallorosso allegato allonella zona di Tor di. Secondo quanto sollevato da un’inchiesta firmata L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : La Roma dice addio allo stadio di Tor di Valle, 'quei terreni sono pignorati' - AthosDeLuca : STADIO DELLA ROMA SALTA IL REGALO DI NATALE AI ROMANI : AREA INDISPONIBILE MA LA SINDACA NON LO SAPEVA Apprendiamo… - alexanderbyone : @FMagliaro domanda, ma semmai lo stadio a tor di valle non si facesse più i famosi 70/80 mln che mise la società pr… - salvatori_luigi : RT @andcasu: Dopo 5 anni di scelte sbagliate e falsi annunci di Virginia Raggi solo ora Roma scopre che l'area per il nuovo stadio non è di… - sambuccoa : RT @PoliticaPerJedi: .@virginiaraggi oggi si è 'accorta' che dopo tutti i magheggi e i traccheggiamenti della sua giunta i terreni sui cui… -