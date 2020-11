Stadio della Roma, clamoroso: ora si pensa al 'Flaminio' (Di sabato 21 novembre 2020) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ora i Friedkin ci stanno seriamente pensando: ripiegare sul Flaminio (con una capienza da 45 mila posti?) troverebbe il 'placet' dell'amministrazione ... Leggi su stadionews (Di sabato 21 novembre 2020) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ora i Friedkin ci stanno seriamentendo: ripiegare sul(con una capienza da 45 mila posti?) troverebbe il 'placet' dell'amministrazione ...

Florenzi : Quattro anni fa in questo stadio ho pensato che non avrei mai più calcato un campo di calcio. Stasera ho avuto l’on… - ZZiliani : IMPORTANTE. Qualcuno ha notizia della Romania che all'Arena Nationala di Bucarest sta aspettando in campo la Norveg… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri sono arrivati a #Sarajevo ?? Alle 17.30 la conferenza stampa della vigilia di ????… - zazoomblog : Stadio della Roma clamoroso: ora si pensa al Flaminio - #Stadio #della #clamoroso: #pensa - marco_capaldini : RT @emilianoavanti: Stadio della ROMA..... -