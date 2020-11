Spostamenti, negozi, ristoranti Ecco cosa accadrà fra 7 giorni (Di sabato 21 novembre 2020) Valentina Dardari Lombardia e Piemonte in una settimana usciranno dalla zona rossa. Allentamento delle misure dal 3 dicembre. Preoccupano ancora Val d’Aosta, Calabria e Puglia Ancora un paio di settimane e dovremmo assistere a un allentamento delle norme contenitive grazie all’arrivo di un nuovo Dpcm in vista del Natale. Per il 3 dicembre quasi tutta l’Italia, secondo quanto pensato da governo e Regioni, dovrebbe essere gialla o al massimo arancione. Quindi, ancora 15 giorni di restrizioni e poi potremmo tirare il fiato. A patto che la curva epidemiologica scenda e le strutture sanitarie riescano a tenere.nodo 1903223 Allentamenti in vista del Natale Ma quali potrebbero essere gli allentamenti che ci aspettano? Intanto vi sarebbero novità per i negozi, l’orario di apertura verrebbe prolungato, i centri commerciali verrebbero riaperti ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Valentina Dardari Lombardia e Piemonte in una settimana usciranno dalla zona rossa. Allentamento delle misure dal 3 dicembre. Preoccupano ancora Val d’Aosta, Calabria e Puglia Ancora un paio di settimane e dovremmo assistere a un allentamento delle norme contenitive grazie all’arrivo di un nuovo Dpcm in vista del Natale. Per il 3 dicembre quasi tutta l’Italia, secondo quanto pensato da governo e Regioni, dovrebbe essere gialla o al massimo arancione. Quindi, ancora 15di restrizioni e poi potremmo tirare il fiato. A patto che la curva epidemiologica scenda e le strutture sanitarie riescano a tenere.nodo 1903223 Allentamenti in vista del Natale Ma quali potrebbero essere gli allentamenti che ci aspettano? Intanto vi sarebbero novità per i, l’orario di apertura verrebbe prolungato, i centri commerciali verrebbero riaperti ...

Diminuiscono del 46% anche gli spostamenti verso supermercati, negozi di alimentari e farmacie, con spese sempre più concentrate e meno frequenti come già successo tra marzo e maggio in occasione del ...

