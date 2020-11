Spinazzola: “Il nostro obiettivo è tornare in Champions” (Di sabato 21 novembre 2020) Leonardo Spinazzola, difensore della Roma, si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste alcune delle sue parole alla rosea: “Kolarov mi ha tolto spazio solo nella prima parte della stagione, ma dopo la ripresa le cose erano cambiate. Cessione? Sono cose che capitano, ma adesso è il passato. Adesso mi sento libero mentalmente. Gli infortuni capitavano più quando ero ragazzo, adesso ho giocato 42 partite e non mi sembrano poche. Fonseca è molto equilibrato, anche quando si facevano nomi per la panchina non si è mai scomposto. La società è presente, non hanno mai fatto mancare nulla alla squadra. E’ un campionato vero, siamo super controllati. Taglio stipendi? Abbiamo già fatto qualcosa, ma se tutto il Paese non va avanti, siamo sempre pronti a fare la nostra parte. Impossibile sapere chi vincerà lo scudetto, ma Juve e Inter sono più ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Leonardo, difensore della Roma, si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste alcune delle sue parole alla rosea: “Kolarov mi ha tolto spazio solo nella prima parte della stagione, ma dopo la ripresa le cose erano cambiate. Cessione? Sono cose che capitano, ma adesso è il passato. Adesso mi sento libero mentalmente. Gli infortuni capitavano più quando ero ragazzo, adesso ho giocato 42 partite e non mi sembrano poche. Fonseca è molto equilibrato, anche quando si facevano nomi per la panchina non si è mai scomposto. La società è presente, non hanno mai fatto mancare nulla alla squadra. E’ un campionato vero, siamo super controllati. Taglio stipendi? Abbiamo già fatto qualcosa, ma se tutto il Paese non va avanti, siamo sempre pronti a fare la nostra parte. Impossibile sapere chi vincerà lo scudetto, ma Juve e Inter sono più ...

