Spinazzola: «Dopo il no dell'Inter a gennaio sono cambiato. A Roma sei sulle montagne russe»

Leonardo Spinazzola ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le dichiarazioni dell'esterno della Roma Leonardo Spinazzola ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della stagione della Roma e della sua carriera. Queste le sue dichiarazioni. KOLAROV – «Se mi toglieva spazio? Non credo. Mi ha tolto spazio solo nella prima parte della stagione, ma Dopo la ripresa le cose erano cambiate». CESSIONE – «Deluso dalla possibile cessione? sono cose che capitano, e? il passato. Da allora, pero?, mentalmente mi sento piu? libero». Roma – «Se siamo cambiati? Si?, ora con il nuovo modulo giochiamo piu? corti, difendiamo meglio e in attacco, anche se non abbiamo le tante soluzioni del 4-2-3-1, ne abbiamo comunque ...

