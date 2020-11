Spezia, Italiano: «Diamo fastidio a chiunque. Ecco perché ho rifiutato il Genoa» (Di sabato 21 novembre 2020) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match con l’Atalanta Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match con l’Atalanta. PRESTAZIONE – «Sono arrivate anche a noi nello spogliatoio le voci di chi ci dava per spacciati, ma se hai un po’ di orgoglio e ci tieni a fare bella figura, possono darti un’ulteriore spinta. Volevamo uscire a testa alta dal campo anche oggi e ci siamo riusciti: l’obiettivo era dare continuità al successo di Benevento, siamo stati bravi». OBIETTIVI – «Chiaramente cercheremo di dare fastidio a tutte le squadre. Lo dico sempre ai ragazzi, dobbiamo preparare le partite come fossero finali. Tra pochi giorni l’Atalanta giocherà in Champions, noi oggi abbiamo fatto una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Vincenzo, tecnico dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match con l’Atalanta Vincenzo, tecnico dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match con l’Atalanta. PRESTAZIONE – «Sono arrivate anche a noi nello spogliatoio le voci di chi ci dava per spacciati, ma se hai un po’ di orgoglio e ci tieni a fare bella figura, possono darti un’ulteriore spinta. Volevamo uscire a testa alta dal campo anche oggi e ci siamo riusciti: l’obiettivo era dare continuità al successo di Benevento, siamo stati bravi». OBIETTIVI – «Chiaramente cercheremo di darea tutte le squadre. Lo dico sempre ai ragazzi, dobbiamo preparare le partite come fossero finali. Tra pochi giorni l’Atalanta giocherà in Champions, noi oggi abbiamo fatto una ...

tackleduro : RT @FrancescoOrdine: Lo Spezia senza il centravanti (Galabinov) e con un allenatore coraggioso e ambizioso (Italiano) ferma con merito l’At… - femifansclub : RT @DiMarzio: Le parole di #Italiano dopo #SpeziaAtalanta - DiMarzio : Le parole di #Italiano dopo #SpeziaAtalanta - Bertolca10 : La Dea stecca contro lo Spezia di Italiano. Solo 0-0 in trasferta a Cesena. Gol annullato a Gosens, ma l'impression… - sportface2016 : #SpeziaAtalanta, #Italiano: 'Salvezza per me come scudetti della #Juventus' -