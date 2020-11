Spezia | Erlic |  «Qui meno qualità | ma siamo sempre sul pezzo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) Martin, difensore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Atalanta Martin, difensore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Atalanta. PRESTAZIONE – «Per noi è un punto importante perché sapevamo la loro forza. L’Atalanta è una squadra che fa 2-3 gol ogni partita come minimo, a tutte le squadre in Italia. Per noi pareggiare e non prendere gol è importantissimo perché acquifiducia.fieri di questo punto. Abbiamo un gruppo che combatte, anche se magari non c’è la stessadelle altre. Il campionato è lungo, lottare è importante e bisogna stare sul». ITALIANO – «Ci aiuta molto, ci parla, ci dà forza. Sta...