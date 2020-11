Spezia-Atalanta, Pessina: “Messo alle spalle mio infortunio, ripagherò fiducia del club. Il nostro obiettivo…” (Di sabato 21 novembre 2020) Parola a Matteo Pessina. Smaltito l'infortunio che lo aveva costretto ai box per qualche mese, Matteo Pessina, guarda con fiducia il futuro svelando i suoi obiettivi stagionali: primo dei quali quello di tornare protagonista con la sua Atalanta. A svelarlo è lo stesso centrocampista, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", per analizzare il momento vissuto dalla sua squadra a margine del pareggio maturato contro lo Spezia.“Quello post-infortunio è stato un brutto periodo, ma l’ho messo alle spalle e sono contento di essermi tolto anche qualche soddisfazione. Sono felice anche dell’esordio in nazionale, di stare bene fisicamente e poter aiutare la squadra".Pessina si è poi soffermato sugli obiettivi stagionali della ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Parola a Matteo. Smaltito l'che lo aveva costretto ai box per qualche mese, Matteo, guarda conil futuro svelando i suoi obiettivi stagionali: primo dei quali quello di tornare protagonista con la sua. A svelarlo è lo stesso centrocampista, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", per analizzare il momento vissuto dalla sua squadra a margine del pareggio maturato contro lo.“Quello post-è stato un brutto periodo, ma l’ho messospe sono contento di essermi tolto anche qualche soddisfazione. Sono felice anche dell’esordio in nazionale, di stare bene fisicamente e poter aiutare la squadra".si è poi soffermato sugli obiettivi stagionali della ...

UgoBaroni : RT @SkySport: Spezia-Atalanta, Gasperini: 'Noi in crisi? No, c'è molta distorsione mediatica' - EffeSimoncini : Post Partita Spezia Atalanta - Felipeeeeee1900 : Spiaze per favola Atalanta. Spiaze per mago Gasperini. #Spezia - Mediagol : Spezia-#Atalanta, Pessina: 'Messo alle spalle mio infortunio, ripagherò fiducia del club. Il nostro obiettivo...'… - ResultadosND : Spezia 0-0 Atalanta #SerieA ???? -