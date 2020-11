Spezia-Atalanta oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di sabato 21 novembre 2020) Il campionato riparte dopo il weekend di sosta per la pausa nazionali. Il secondo match è Spezia-Atalanta, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra di Gian Piero Gasperini, reduce dal pareggio contro l’Inter di due settimane fa, va a caccia di un successo. La Dea si trova al sesto posto, a quattro punti dal Milan capolista. L’incontro, in programma oggi sabato 21 novembre alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Il campionato riparte dopo il weekend di sosta per la pausa nazionali. Il secondo match è, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra di Gian Piero Gasperini, reduce dal pareggio contro l’Inter di due settimane fa, va a caccia di un successo. La Dea si trova al sesto posto, a quattro punti dal Milan capolista. L’incontro, in programmasabato 21 novembre alle ore 18, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

primocanale : Spezia, Italiano: 'Per fermare l'Atalanta servirà la partita perfetta' - ansacalciosport : Spezia, Italiano: 'Contro l'Atalanta sarà una bella partita'. Tecnico: 'Complimenti a Spezia fanno piacere, ma pied… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Calcio, oggi alle 18 in campo #Spezia e #Atalanta per l'ottava giornata di #SerieA. I nerazzurri perdono per infortunio… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Probabili formazioni di Spezia-Atalanta - SkySport : Probabili formazioni di Spezia-Atalanta -