Spezia-Atalanta in campo alle 18 - Diretta Ci sono Romero, De Paoli e Pessina e torna Ilicic dal 1’ (Di sabato 21 novembre 2020) Per l’ottava giornata del campionato di seria A l’Atalanta in trasferta a Cesena contro la Spezia. Formazione con De Paoli e Pessina dal primo minuto. torna anche Ilicic dall’avvio. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 21 novembre 2020) Per l’ottava giornata del campionato di seria A l’in trasferta a Cesena contro la. Formazione con Dedal primo minuto.anchedall’avvio.

relivinbangun : RT @SiaranBolaLive: Jadwal #SerieA Pekan ini: Crotone vs Lazio Spezia vs Atalanta Juventus vs Cagliari (RCTI LIVE) Fiorentina vs Benevento… - Pall_Gonfiato : Le formazioni ufficiali della sfida di #SerieA - 11contro11 : #Spezia-#Atalanta, le formazioni ufficiali: tra i pali torna Gollini #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - TuttoMercatoWeb : Spezia-Atalanta, le formazioni ufficiali: out Pasalic e Freuler, c'è Pessina. Tridente titolare - MomentiCalcio : Spezia-Atalanta: ecco le formazioni ufficiali di Gasperini e Italiano -