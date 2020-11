Spezia-Atalanta, Depaoli si fa male: esordio per Piccini (Di sabato 21 novembre 2020) E’ emergenza per l’Atalanta sulla corsia destra nel match contro lo Spezia nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Con Hateboer non convocato, Gasperini ha perso anche Fabio Depaoli, costretto ad uscire nel primo tempo a causa di un problema muscolare accusato dopo uno scatto. Al suo posto ha fatto il debutto in nerazzurro Cristiano Piccini, approdato alla corte di Gasperini in prestito dal Valencia. Si tratta dell’esordio per l’esterno che in passato è stato anche nel giro della Nazionale azzurra. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) E’ emergenza per l’sulla corsia destra nel match contro lonell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Con Hateboer non convocato, Gasperini ha perso anche Fabio, costretto ad uscire nel primo tempo a causa di un problema muscolare accusato dopo uno scatto. Al suo posto ha fatto il debutto in nerazzurro Cristiano, approdato alla corte di Gasperini in prestito dal Valencia. Si tratta dell’per l’esterno che in passato è stato anche nel giro della Nazionale azzurra. SportFace.

