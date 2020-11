Spezia-Atalanta (21 novembre ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 21 novembre 2020) Gara impegnativa per lo Spezia che dopo il prezioso successo sul campo del Benevento prima della sosta riceve l’Atalanta. Gli uomini di Gasperini hanno chiuso il primo impegnativo ciclo di gare stagionali pareggiando 1-1 contro l’Inter e rimanendo agganciati a 13 punti alla Juve in classifica ma vincendo soltanto una delle ultime cinque partite giocate InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 21 novembre 2020) Gara impegnativa per loche dopo il prezioso successo sul campo del Benevento prima della sosta riceve l’. Gli uomini di Gasperini hanno chiuso il primo impegnativo ciclo di gare stagionali pareggiando 1-1 contro l’Inter e rimanendo agganciati a 13 punti alla Juve in classifica ma vincendo soltanto una delle ultime cinque partite giocate InfoBetting: Scommesse Sportive e

ansacalciosport : Spezia, Italiano: 'Contro l'Atalanta sarà una bella partita'. Tecnico: 'Complimenti a Spezia fanno piacere, ma pied… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Calcio, oggi alle 18 in campo #Spezia e #Atalanta per l'ottava giornata di #SerieA. I nerazzurri perdono per infortunio… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Probabili formazioni di Spezia-Atalanta - SkySport : Probabili formazioni di Spezia-Atalanta - sportli26181512 : Probabili formazioni di Spezia-Atalanta: Italiano conferma la formazione che ha battuto il Benevento, Gasperini cam… -