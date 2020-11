Spezia Atalanta 0-0 LIVE: doppia parata Provedel (Di sabato 21 novembre 2020) Allo stadio Orogel di Cesena, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Orogel Dino Manuzzi” di Cesena, Spezia e Atalanta si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Atalanta 0-0 MOVIOLA Tutto pronto al Dino Manuzzi di Cesena per Spezia Atalanta. 1? Fischio d’inizio – Al via la gara tra Spezia e Atalanta 2? Palo Farias – L’attaccante dello Spezia si accentra e scaglia il tiro, la sfera sbatte sul palo 5? Tiro Farias – Estevez si porta al limite dell’area e serve Farias più largo. L’attaccante si ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Allo stadio Orogel di Cesena, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Orogel Dino Manuzzi” di Cesena,si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Tutto pronto al Dino Manuzzi di Cesena per. 1? Fischio d’inizio – Al via la gara tra2? Palo Farias – L’attaccante dellosi accentra e scaglia il tiro, la sfera sbatte sul palo 5? Tiro Farias – Estevez si porta al limite dell’area e serve Farias più largo. L’attaccante si ...

Dami92Damiano : Spezia-Atalanta 2+over Almeno 6 palle Gol... 0 a 0 ...Che qualità. - fennyluli : Mamma mia che squadra di merda l’Atalanta, dopo gli schiaffi presi in Champions è diventata qualcosa di impresentab… - Samuele09079394 : @Atalanta_BC Ma come si fa a far entrare Miranchuk al minuto 84'??! Inoltre se stai pareggiando e non riesci a seg… - RUWTCloseFinish : SOCCER: Spezia, Atalanta all tied up Atalanta 0, Spezia 0 - 85' (up 5 to 57 roots) - futbolentucasa : #Calcio #serieA 2T 86' ' Spezia 0-0 Atalanta -