Sos vocazioni per la Chiesa di Bergoglio | con Papa Francesco 6000 preti hanno lasciato la tonaca

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 21 novembre 2020) Chi fa i complimenti alle grandi aperture delladidovrebbe ogni tanto leggere qualche dato. Sotto il nuovo pontificato sono fuggiti fedeli ma anche i sacerdoti. E si può parlare proprio di “emergenza”. Che lasia da tempo in sofferenza di, soprattutto nell’Europa secolarizzata, non è di per sempre una novità. Tuttavia fanno riflettere gli esegeti delladii numeri che emergono dalla pubblicazione dell’Annuario Statistico dellaper l’anno 2018 che ha consentito di esaminare le caratteristiche statistiche e dinamiche dei sacerdoti nelle diverse realtà ecclesiali tra il 2013 e il 2018. Ladidovrà riflettere su ...