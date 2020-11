"Sono vergine, sono vergin!". Sting accusato di violenza sessuale su una quindicenne. Orrore dopo il concerto? Scandalo mondiale (Di sabato 21 novembre 2020) E' stato accusato di abusi sessuali su una minorenne il celebre cantante dei Police, Sting. Lo rivela Yahoo Entertainment, che ha citato un'azione legale presentata in un tribunale dell'Arizona. La vicenda risalirebbe al 1979. Secondo la denuncia, la ragazza - 15enne all'epoca dei fatti - vide il cantante inglese per la prima volta il 14 maggio a un evento organizzato in un negozio di dischi. Lì avrebbe conosciuto il frontman e gli avrebbe detto la sua età. Poi il secondo incontro, la sera stessa, al concerto dei Police in Arizona, dove Sting e i suoi compagni andarono tra il pubblico per salutare i fan e - stando al racconto della donna - lui le avrebbe chiesto di sedersi sulle sue gambe all'inizio della performance. dopo lo spettacolo Sting, allora 27enne e già sposato, l'avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) E' statodi abusi sessuali su una minorenne il celebre cantante dei Police,. Lo rivela Yahoo Entertainment, che ha citato un'azione legale presentata in un tribunale dell'Arizona. La vicenda risalirebbe al 1979. Secondo la denuncia, la ragazza - 15enne all'epoca dei fatti - vide il cantante inglese per la prima volta il 14 maggio a un evento organizzato in un negozio di dischi. Lì avrebbe conosciuto il frontman e gli avrebbe detto la sua età. Poi il secondo incontro, la sera stessa, aldei Police in Arizona, dovee i suoi compagni andarono tra il pubblico per salutare i fan e - stando al racconto della donna - lui le avrebbe chiesto di sedersi sulle sue gambe all'inizio della performance.lo spettacolo, allora 27enne e già sposato, l'avrebbe ...

rebisinwonder : sono più vergine della madonna - IamproudofMarco : Ho calcolato il mio ascendente e sono Vergine. Ariete ascendente Vergine. Ok. - madeincircvs : io sono cancro, ascendente vergine e con la luna in leone, voi? - bobbiarbore : @RaffiPas Sono vergine ascendente acquario, luna in gemelli. Vado bene??? - invisibil3 : potrei essere vergine invece sono nata sotto il segno dei pesci -

Ultime Notizie dalla rete : Sono vergine Sting accusato di violenza sessuale su una 15enne. "Lei gridava sono vergine!". Il cantante nega tutto Liberoquotidiano.it Immacolata Concezione, programma celebrazioni parrocchia San Benedetto Martire

Don Guido Coccia, parroco della parrocchia di San Benedetto Martire, ha voluto scrivere una nota in occasione della festa in onore dell'Immacolata Concezione illustrando anche il programma delle celeb ...

Virgo Fidelis. Il Cardinale Sepe celebra la Patrona dell'Arma dei Carabinieri. Santa Messa nella Basilica di Santa Chiara

NAPOLI - Nella maestosa cornice architettonica della Basilica romanica di Santa Chiara di Napoli, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato oggi la sua Patrona, la Beata Vergine Maria “Virgo Fidelis” e rico ...

Don Guido Coccia, parroco della parrocchia di San Benedetto Martire, ha voluto scrivere una nota in occasione della festa in onore dell'Immacolata Concezione illustrando anche il programma delle celeb ...NAPOLI - Nella maestosa cornice architettonica della Basilica romanica di Santa Chiara di Napoli, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato oggi la sua Patrona, la Beata Vergine Maria “Virgo Fidelis” e rico ...