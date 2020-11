“Sono gelosa!”, lite tra Dayane Mello e Rosalinda al GF Vip: scuse e chiarimenti (VIDEO) (Di sabato 21 novembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di accese discussioni tra Dayane Mello e l’amica Rosalinda Cannavò, entrambe in nomination. La modella accusa l’attrice di esserle stata lontana: “Quando io sono stata male venivo da te, tu invece non ha bisogno di me vai dagli altri, gli stessi che ci hanno nominato, sei cambiata”.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 21 novembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di accese discussioni trae l’amicaCannavò, entrambe in nomination. La modella accusa l’attrice di esserle stata lontana: “Quando io sono stata male venivo da te, tu invece non ha bisogno di me vai dagli altri, gli stessi che ci hanno nominato, sei cambiata”.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fjarless : RT @rosalindamood_: #GFVIP Dayane: 'sono gelosa' Rosalinda: 'ma io lo so che sei gelosa' raga ma sotto quanti treni stanno? E POI DAYANE AL… - Ozgeismycrush : RT @rosalindamood_: #GFVIP Dayane: 'sono gelosa' Rosalinda: 'ma io lo so che sei gelosa' raga ma sotto quanti treni stanno? E POI DAYANE AL… - HizzieIsForever : RT @rosalindamood_: #GFVIP Dayane: 'sono gelosa' Rosalinda: 'ma io lo so che sei gelosa' raga ma sotto quanti treni stanno? E POI DAYANE AL… - Ale_Mr4 : RT @rosalindamood_: #GFVIP Dayane: 'sono gelosa' Rosalinda: 'ma io lo so che sei gelosa' raga ma sotto quanti treni stanno? E POI DAYANE AL… - fra032412 : RT @juvbrtny: Dayane manda tutti in delirio in un raptus di 3 ore, per poi buttarsi nel letto con Rosalinda e dirle “sono gelosa”, rosa che… -