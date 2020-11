Sondaggio Monitor Italia | il 60% degli italiani non si fida del vaccino anti-covid

Leggi su dire

(Di sabato 21 novembre 2020) ROMA – Il 35,2% degli italiani vorrebbe fare il vaccino anti covid il prima possibile. Il 33,7% vorrebbe invece aspettare per capire se è sicuro, mentre il 24,8% sicuramente non lo farà. Non sa il 6,3%. Lo rileva il sondaggio Monitor Italia, condotto da Tecnè per l’agenzia Dire. Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica. Estensione territoriale nazionale. Interviste effettuate il 19-20 novembre 2020 con metodo cati – cawi Margine di errore: 3,1%. Totale contatti: 6.518 (100%) – rispondenti: 1.000 (15,3%) – rifiuti/sostituzioni: 5.518 (84,7%). Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl Committente: Agenzia Dire. Il documento completo sul sito: sondaggipoliticoelettorali.it.