Sondaggi politici elettorali oggi 21 novembre 2020: balzo in avanti di Forza Italia, giù il Pd (Di sabato 21 novembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 21 novembre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Nelle ultime settimane la maggioranza di governo Pd-M5s sta perdendo un po’ di presa sull’opinione pubblica e ad avvantaggiarsene è l’opposizione di centrodestra. Secondo l’ultimo Sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per la trasmissione di Rai 1 “Porta a porta”, infatti, l’intera coalizione formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia rosicchia quasi un punto percentuale sui giallorosso. Se si votasse oggi, infatti, il centrodestra unito otterrebbe il 47,1 per cento (+0,8 per cento) delle preferenze, contro il 40,9 della ... Leggi su tpi (Di sabato 21 novembre 2020)21: ultimissimi dati– Nelle ultime settimane la maggioranza di governo Pd-M5s sta perdendo un po’ di presa sull’opinione pubblica e ad avvantaggiarsene è l’opposizione di centrodestra. Secondo l’ultimoo realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per la trasmissione di Rai 1 “Porta a porta”, infatti, l’intera coalizione formata da Lega, Fratelli d’rosicchia quasi un punto percentuale sui giallorosso. Se si votasse, infatti, il centrodestra unito otterrebbe il 47,1 per cento (+0,8 per cento) delle preferenze, contro il 40,9 della ...

