Snam | piantato il primo albero di una foresta di 3 mila piante

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) SAN DONATONESE (NO) (ITALPRESS) – In occasione della Giornata nazionale degli alberi,hanella propria sede di San Donatonese ildi unadi oltre 3che nascerà nel 2021 e che l'azienda dedicherà a tutte le persone del Gruppo.L'iniziativa è promossa insieme ad Arbolia, la società benefit nata dalla collaborazione trae CDP per realizzare aree verdi nei territori italiani al fine di contribuire al contrasto ai cambiamenti climatici attraverso l'assorbimento delle emissioni di CO2 e al miglioramento della qualità dell'aria tramite l'abbattimento degli inquinanti.L'nella sede di ...