Situazione Italia, Zingaretti: il Paese può Ripartire Solo Mettendo al Centro La Scuola (Di sabato 21 novembre 2020) Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, e Massimo Recalcati, intervengono su Facebook al primo appuntamento di un ciclo di incontri dedicati alla Scuola. Zingaretti afferma che serve un “nuovo modello di sviluppo che faccia superare tutte le disuguaglianze che c’erano e ci sono, che abbia al Centro la Scuola e il sistema formativo, dall’asilo all’università”. Leggi su youreduaction (Di sabato 21 novembre 2020) Nicola, segretario del Partito Democratico, e Massimo Recalcati, intervengono su Facebook al primo appuntamento di un ciclo di incontri dedicati allaafferma che serve un “nuovo modello di sviluppo che faccia superare tutte le disuguaglianze che c’erano e ci sono, che abbia allae il sistema formativo, dall’asilo all’università”.

MinisteroSalute : ?? #COVID19 - La situazione in Italia al 20 novembre: - MinisteroSalute : ?? #COVID19 - La situazione in Italia al 19 novembre: - MinisteroSalute : ?? #COVID19 - La situazione in Italia al 15 novembre: - AnClemCavallo : @guidobodrato Nella situazione attuale, penso che all'Italia servirebbe molto un vero Centro, d'ispirazione cristiana. - ilfestival : “Dopo le profonde differenze geografiche della prima ondata, oggi abbiamo una situazione pandemica piuttosto omogen… -