Sicurezza a Scuola, Sindaco di Pagani Annuncia Didattica a Distanza Fino a Gennaio (Di sabato 21 novembre 2020) Raffaele De Prisco, Sindaco di Pagani, ha reso noto con un’ordinanza che la Didattica a Distanza proseguirà Fino all’11 Gennaio perché non è possibile garantire la Sicurezza a Scuola. Il Primo Cittadino del Comune in provincia di Salerno ha dovuto agire in maniera decisa per contenere i contagi. Consiglia anche di tenere chiuse le scuole Leggi su youreduaction (Di sabato 21 novembre 2020) Raffaele De Prisco,di, ha reso noto con un’ordinanza che laproseguiràall’11perché non è possibile garantire la. Il Primo Cittadino del Comune in provincia di Salerno ha dovuto agire in maniera decisa per contenere i contagi. Consiglia anche di tenere chiuse le scuole

Yogaolic : RT @napolicittametr: Metronapoli - SCUOLA: 177 MILIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA - veneto_ : RT @TgrVeneto: Un'indagine sugli alunni delle scuole primarie e secondarie del Veneto evidenzia un maggior livello di sicurezza percepita,… - orsetta15 : @marcell32459385 @pasquale_carta Quante mosse da trasgressore seriale ha compiuto quest' uomo dal nome palindromo?L… - Scisciano : Pimonte, apertura scuole rinviata a data da destinarsi. Sindaco Palummo: “L’aumento dei contagi non ci consente di… - napolicittametr : Metronapoli - SCUOLA: 177 MILIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA -