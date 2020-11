Sicilia, l’audio del manager sui posti in Terapia intensiva diventa un caso. Il ministro Boccia: “Grave e inaccettabile, subito accertamenti” (Di sabato 21 novembre 2020) “l’audio del dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica della Regione Siciliana, Mario La Rocca, è grave e inaccettabile; non è possibile che ci sia qualcuno che rischia di vanificare gli sforzi fatti in questi mesi”. Parola del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, che annuncia “accertamenti immediati” sulla vicenda degli audio del superbrocrate alla Sanità della Sicilia dello scorso 4 novembre in cui chiede ai manager delle Asp di “calare”, ovvero a caricare i dati dei posti letto Covid e delle terapie intensive sui sistemi informatici, preoccupato che la Regione venga piazzata dal governo in una zona con gravi restrizioni, come puntualmente avverrà, diventando arancione. “Non voglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) “del dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica della Regionena, Mario La Rocca, è grave e; non è possibile che ci sia qualcuno che rischia di vanificare gli sforzi fatti in questi mesi”. Parola delper gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco, che annuncia “accertamenti immediati” sulla vicenda degli audio del superbrocrate alla Sanità delladello scorso 4 novembre in cui chiede aidelle Asp di “calare”, ovvero a caricare i dati deiletto Covid e delle terapie intensive sui sistemi informatici, preoccupato che la Regione venga piazzata dal governo in una zona con gravi restrizioni, come puntualmente avverrà,ndo arancione. “Non voglio ...

