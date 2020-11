Sicilia | il vocale del dirigente diventa un caso La sinistra vuole un commissario anche qui

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 21 novembre 2020) Un messaggio inviato da unper sollecitare i manager della sanità ad attivare tutti i posti letto disponibiliper launa nuova occasione di sciacallaggio politico contro una Regione governata dal centrodestra. Stavolta succede in, con uno schema in tutto e per tutto simile a quello usato contro la Lombardia: si cerca un pretesto, si travisano i fatti e si parte all’attacco con richieste di accertamenti, commissariamenti, dimissioni. Ildelai manager della Sanità A finire nel mirino della grancassa giallorossa è stato un messaggioinviato il 4 novembre dalgenerale della Pianificazione strategica della Regione, Mario La Rocca, ai manager di Asp e ospedali dell’Isola. Nel messaggio La ...