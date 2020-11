Sia vs la comunità autistica | è polemica per il film della cantante | Music

Leggi su movieplayer

(Di sabato 21 novembre 2020) Una nuovaè sorta intorno alSia,, che presenta come protagonista una ragazzainterpretata dall'attrice Maddie Ziegler; scopriamo cosa è successo. Nuovo giorno, nuovain quel di Hollywood, e quest'oggi riguarda ilscritto e diretto dalla cantaste Sia,. Nello specifico, il progetto è stato criticato dalla community di persone autistiche per aver, ancora una volta, preso un granchio con il casting e la rappresentatività on-screen. "Ciao Sia, posso chiederti perché non hai ingaggiato un'attrice disabile per questa parte? È abbastanza offensivo il modo in cui ha scelto di rappresentare il personaggio. Le persone con disabilità non sono rotte e non hanno bisogno di essere ...