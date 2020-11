Sheffield United-West Ham domenica | ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 21 novembre 2020) Chris Wilder ha realizzato cose incredibili come allenatore delloda quando ha rilevato un club che era rimasto nel terzo livello del calcio inglese per tanto tempo e non aveva toccato le vette in più di un decennio. E’ letteralmente adorato dai fan, che lo considerano come uno di loro. Da quelle parti InfoBetting: Scommesse Sportive e