Sfera Ebbasta | Famoso album italiano più ascoltato di sempre

(Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 21 NOV -, il nuovodiuscito il 20 novembre, per Island Records, è il discopiùdisu Spotify nel giorno di uscita: oltre 16 milioni ...

Sfera Ebbasta polverizza un altro record. A 24 ore dal lancio su Spotify, “Famoso”, il suo nuovo album. ha realizzato il record italiano di stream di un album in un giorno con 16.264.218 di stream.FAMOSO, il nuovo album di Sfera Ebbasta uscito ieri in tutto il mondo per Island Records è l’album più contemporaneo ed internazionale che la musica italiana abbia mai realizzato e oggi a sole ventiqu ...