Serie C, ecco i risultati degli anticipi della 12a giornata (Di sabato 21 novembre 2020) Si sono giocati oggi diversi anticipi della 12a giornata di Serie C. Nel girone A c’è l’importante vittoria del Renate che si riprende quindi il primo posto in classifica, in attesa che giochi la Pro Vercelli. I lombardi si sono imposti per 2-1 sull’Alessandria portando, dunque, a cinque i risultati utili consecutivi. È il solito Galuppini ad aprire le marcature, ma è Rada al 73mo a firmare la vittoria per il Renate dopo il pareggio di Eusepi. Nel derby toscano tra Grosseto e Livorno sono i padroni di casa ad aggiudicarsi i tre punti, grazie a una rete di Sicurella al 94mo. Il Grosseto, con questa vittoria, si proietta in zona playoff. Piacenza-Novara rinviata, purtroppo, per i numerosi casi di positività al Covid emersi tra gli emiliani. Nel girone B pareggio a reti inviolate nel derby tra Perugia e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Si sono giocati oggi diversi12adiC. Nel girone A c’è l’importante vittoria del Renate che si riprende quindi il primo posto in classifica, in attesa che giochi la Pro Vercelli. I lombardi si sono imposti per 2-1 sull’Alessandria portando, dunque, a cinque iutili consecutivi. È il solito Galuppini ad aprire le marcature, ma è Rada al 73mo a firmare la vittoria per il Renate dopo il pareggio di Eusepi. Nel derby toscano tra Grosseto e Livorno sono i padroni di casa ad aggiudicarsi i tre punti, grazie a una rete di Sicurella al 94mo. Il Grosseto, con questa vittoria, si proietta in zona playoff. Piacenza-Novara rinviata, purtroppo, per i numerosi casi di positività al Covid emersi tra gli emiliani. Nel girone B pareggio a reti inviolate nel derby tra Perugia e ...

tvdellosport : ?? Dopo le polemiche dei giorni scorsi, ecco i nomi degli allenatori più preparati di Andrea #Pirlo, in Serie C e… - Skysurfer72 : Ecco! Aspettavo solo di leggere “Il Cagliari non è comunque una squadra da serie A”????????????????????? #JuventusCagliari - youngblood_TK : RT @francesco_frenk: Per la serie 'grazie internet' ecco una cosa bellissima. The Queen's Gambit (che se non avete ancora visto: male, molt… - 100x100Napoli : Ecco come è andato l'anticipo dell'ottava di #SerieA tra #Juventus e #Cagliari - junews24com : Kulusevski-Ronaldo, lo svedese glielo ha detto: ecco cos'è successo - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco Serie D - Ecco tutti i recuperi del weekend, per le Sarde gioca il.. Tuttocampo Supernatural: ecco le reazioni dei fan allo struggente finale

Scopriamo insieme quali sono state le reazioni dei fan allo sconvolgente finale della quindicesima stagione di Supernatural ...

Napoli-Milan, Donnarumma tabù San Paolo: i precedenti / Serie A News

ULTIME NOTIZIE NAPOLI MILAN - Numeri non incoraggianti per Gianluigi Donnarumma nei suoi precedenti al 'San Paolo'. Ecco i numeri ...

Scopriamo insieme quali sono state le reazioni dei fan allo sconvolgente finale della quindicesima stagione di Supernatural ...ULTIME NOTIZIE NAPOLI MILAN - Numeri non incoraggianti per Gianluigi Donnarumma nei suoi precedenti al 'San Paolo'. Ecco i numeri ...