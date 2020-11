Serie B, probabili formazioni dell’8a giornata (Di sabato 21 novembre 2020) L’ottava giornata di campionato di Serie B si è aperta con l’anticipo di ieri sera tra Frosinone e Cosenza terminato 0-2 per i calabresi e si concluderà con il posticipo di lunedì sera tra Salernitana e Cremonese. La gara tra Vicenza e Chievo è stata rinviata a data da destinarsi. Sono 5 le gare in programma oggi alle ore 14:00, ecco le probabili formazioni di Serie B. Serie B probabili formazioni gare del sabato Brescia – Venezia Brescia al decimo posto ma con una partita in meno. Prima della sosta la vittoria sul campo del Cosenza per 2-1. Venezia al quarto posto in classifica, 3 vittorie nelle ultime 4 partite e miglior difesa del campionato con soli 4 gol subiti. BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Mateju; Bisoli, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) L’ottavadi campionato diB si è aperta con l’anticipo di ieri sera tra Frosinone e Cosenza terminato 0-2 per i calabresi e si concluderà con il posticipo di lunedì sera tra Salernitana e Cremonese. La gara tra Vicenza e Chievo è stata rinviata a data da destinarsi. Sono 5 le gare in programma oggi alle ore 14:00, ecco lediB.gare del sabato Brescia – Venezia Brescia al decimo posto ma con una partita in meno. Prima della sosta la vittoria sul campo del Cosenza per 2-1. Venezia al quarto posto in classifica, 3 vittorie nelle ultime 4 partite e miglior difesa del campionato con soli 4 gol subiti. BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Mateju; Bisoli, ...

_intermagazine : Serie A, domani c’è Inter-Torino: le probabili formazioni - salvione : Diretta Spezia-Atalanta ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - salvione : Diretta Juve-Cagliari ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - OdeonZ__ : Milan, Rebic dal 1'. Lazio con Immobile-Correa. Atalanta, in porta torna Gollini - cmdotcom : #SerieA, oggi #Lazio, #Atalanta e #Juve: le probabili formazioni e dove vederle in tv -