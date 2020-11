Serie B, Lecce forza sette sulla Reggiana, Empoli fermato dal Cittadella (Di sabato 21 novembre 2020) Il Lecce scatenato oggi e capace di battere la Reggiana con il punteggio di 7-1 nel match più ricco di gol della ottava giornata di Serie B. Oltre alla netta affermazione dei giallorossi, da sottolineare il bel pareggio all’ultimo minuto del Brescia contro il Venezia: finisce 2-2. Anche Cittadella e Empoli si sono divise la posta in palio, pareggiando sempre con il risultato di 2-2, grazie gol di Gargiulo al 91esimo per i padroni di casa. Altro pareggio finale, questa volta tra Pordenone e Monza che non sono andate oltre il risultato di 1-1. Ancora KO il Pescara di Massimo Oddo che non riesce a risalire la classifica: vince la Spal in casa con il punteggio secco di 2-0.Serie B, 8ª GIORNATAFROSINONE-COSENZA 0-2 47' e 70' CarrettaBRESCIA-VENEZIA 2-2 13' Bisoli (B), 33' Forte e 55' Forte ... Leggi su itasportpress (Di sabato 21 novembre 2020) Ilscatenato oggi e capace di battere lacon il punteggio di 7-1 nel match più ricco di gol della ottava giornata diB. Oltre alla netta affermazione dei giallorossi, da sottolineare il bel pareggio all’ultimo minuto del Brescia contro il Venezia: finisce 2-2. Anchesi sono divise la posta in palio, pareggiando sempre con il risultato di 2-2, grazie gol di Gargiulo al 91esimo per i padroni di casa. Altro pareggio finale, questa volta tra Pordenone e Monza che non sono andate oltre il risultato di 1-1. Ancora KO il Pescara di Massimo Oddo che non riesce a risalire la classifica: vince la Spal in casa con il punteggio secco di 2-0.B, 8ª GIORNATAFROSINONE-COSENZA 0-2 47' e 70' CarrettaBRESCIA-VENEZIA 2-2 13' Bisoli (B), 33' Forte e 55' Forte ...

