Serie A, il solito Ronaldo trascina la Juve: Cagliari steso allo Stadium (Di sabato 21 novembre 2020) La Juventus non stecca ulteriormente dopo il pareggio con la Lazio, allo Stadium la squadra di Pirlo batte 2-0 il Cagliari di Eusebio Di Francesco grazie ad un gran CR7, autore di una doppietta.LA PARTITAcaption id="attachment 1054303" align="alignnone" width="3543" Juventus Cagliari, getty/captionI bianconeri hanno terminato i bonus e il Cagliari rappresenta un esame da non fallire. La Juve fa capire da subito le sue intenzioni, schiacciando fin dai minuti iniziali la squadra di Di Francesco nella propria metà campo, con trame di gioco veloci ed efficaci. A portare in vantaggio la banda Pirlo è Bernardeschi, peccato che la terna arbitrale non sia d'accordo per un fuorigioco di partenza del numero 33 bianconero. Per sbloccare la gara però c'è sempre ... Leggi su itasportpress (Di sabato 21 novembre 2020) Lantus non stecca ulteriormente dopo il pareggio con la Lazio,la squadra di Pirlo batte 2-0 ildi Eusebio Di Francesco grazie ad un gran CR7, autore di una doppietta.LA PARTITAcaption id="attachment 1054303" align="alignnone" width="3543"ntus, getty/captionI bianconeri hanno terminato i bonus e ilrappresenta un esame da non fallire. Lafa capire da subito le sue intenzioni, schiacciando fin dai minuti iniziali la squadra di Di Francesco nella propria metà campo, con trame di gioco veloci ed efficaci. A portare in vantaggio la banda Pirlo è Bernardeschi, peccato che la terna arbitrale non sia d'accordo per un fuorigioco di partenza del numero 33 bianconero. Per sbloccare la gara però c'è sempre ...

ItaSportPress : Serie A, il solito Ronaldo trascina la Juve: Cagliari steso allo Stadium - - ajsexual : ho ricominciato a scrivere questa volta un altra storia ma della stessa serie ho scritto un paio di capitoli per or… - TifosiBN : Il solito Cristiano #Ronaldo porta al doppio vantaggio la #Juventus! 2??-0?? ?? - MattiaMasciant1 : Che serie di passaggi....??????.....e poi il solito #cr7 #JuventusCagliari #finoallafineforzajuventus - queendiniente_ : Oh no stasera si ripresenta il solito problema “che serie inizio?” anche se sappiamo tutti che finirò a guardare Jane the virgin come sempre -