Serie A, domani c’è Inter-Torino: le probabili formazioni (Di sabato 21 novembre 2020) Le probabili formazioni di Inter-Torino, match dell’ottava giornata della Serie A 2020/2021 Torna in campo la Serie A dopo aver lasciato spazio alle Nazionali. Il massimo campionato di calcio si appresta a vivere l’ottava giornata della stagione 2020/2021. Tra le partite in programma c’è anche il match di San Siro tra Inter e Torino, in programma per domani alle ore 15: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: Gagiardini in mediana E’ un’Inter ancora rimaneggiata quella che si vedrà in campo domani pomeriggio. In porta Conte, che pensa alla partita di Champions Leaguecontro il Real Madird, si affida ancora ad Handanovic nonostante le ... Leggi su intermagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Ledi, match dell’ottava giornata dellaA 2020/2021 Torna in campo laA dopo aver lasciato spazio alle Nazionali. Il massimo campionato di calcio si appresta a vivere l’ottava giornata della stagione 2020/2021. Tra le partite in programma c’è anche il match di San Siro tra, in programma peralle ore 15: ecco le. Qui: Gagiardini in mediana E’ un’ancora rimaneggiata quella che si vedrà in campopomeriggio. In porta Conte, che pensa alla partita di Champions Leaguecontro il Real Madird, si affida ancora ad Handanovic nonostante le ...

L’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si gioca tra sabato 21 e domenica 22 ottobre. Le partite iniziano oggi con tre anticipi: Crotone-Lazio, Spezia-Atalanta e Juventus-Cagliari.

Pallamano – Serie A Beretta femminile in campo con due partite:in campo Ferrara-Nuoro e Cingoli-Leno

Sabato a ranghi ridotti per la Serie A Beretta femminile, in campo domani (sabato) per la 11^ giornata. Si giocano due partite, con Palaboschetto e Pala Quaresima come unici campi coinvolti. Due gare ...

