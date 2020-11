Selvaggia Roma messa a tacere da Signorini | “Fai il tuo percorso”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 21 novembre 2020) L’influencer non vuole passare per quella che si inventa le coseè stata al centro del gossip della Casa da quando è entrata al Grande Fratello Vip, scatenando le reazioni di alcuni vip: Pretelli, Gregoraci e Enock. Ha svelato di baci con Pretelli, di baci con Enock e ha dato della “falsa” a Elisabetta, facendola andare su tutte le furie. L’ha accusata, in particolare, di sfruttare il modello per andare avanti nel gioco. Enock invece continua a negare di averla baciata in discoteca e per lui, nella puntata di ieri sera, anche il collegamento con la fidanzata Giorgia. I due sono apparsi freddi e forse troppo concentrati a dimostrare del mancato tradimento facendo passare per visionaria l’influencer. “Da donna ti consiglierei di mettersi in luce per le sue doti e qualità”, ha detto la fidanzata di Enock a, ...