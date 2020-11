Sclerosi multipla: ocrelizumab efficace dopo 6 anni (Di sabato 21 novembre 2020) Sclerosi multipla primariamente progressiva: ocrelizumab mantiene i benefici dopo 6 anni di trattamento secondo i risultati dello studio ORATORIO Durante un’estensione in aperto dello studio ORATORIO, i pazienti con Sclerosi multipla (SM) primaria progressiva (SMPP) trattati in modo continuativo con ocrelizumab hanno riscontrato maggiori benefici per quanto riguarda le misure di progressione della malattia rispetto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 21 novembre 2020)primariamente progressiva:mantiene i beneficidi trattamento secondo i risultati dello studio ORATORIO Durante un’estensione in aperto dello studio ORATORIO, i pazienti con(SM) primaria progressiva (SMPP) trattati in modo continuativo conhanno riscontrato maggiori benefici per quanto riguarda le misure di progressione della malattia rispetto… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Sclerosi multipla Anche Melavì sostiene le mamme con sclerosi multipla Redattore Sociale Big data e algoritmi per migliorare le cure del sistema nervoso

GENOVA - Sei centri insieme per migliorare la gestione e la cura delle malattie del sistema nervoso centrale, attraverso la condivisione e la messa a sistema dei big data. Sta partendo in queste ore i ...

Tra le complicanze neurologiche che possono colpire alcuni pazienti a seguito dell'infezione da coronavirus c'è anche la Miastenia gravis, una patologia che causa debolezza muscolare e affaticamento.

