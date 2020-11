Sci alpino, Peterlini dopo il primo slalom di Levi: “L’adrenalina mi ha aiutato con il dolore” (Di sabato 21 novembre 2020) “Nella prima manche non ho forzato troppo perché non sapevo come avrebbe reagito la schiena, mentre nella seconda probabilmente l’adrenalina mi ha aiutato a sopportare il dolore, per cui mi sono lanciata senza paura in pista. La sofferenza c’è ancora e dovrò comunque risolvere la questione in futuro, però sono felice del risultato considerate le condizioni in cui mi sono presentata. Questa gara mi ha dato segnali confortanti, spero di crescere ulteriormente nello slalom di domani”. Lo ha detto ai microfoni della Fisi Martina Peterlini, ventesima dopo lo slalom di Levi, gara della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) “Nella prima manche non ho forzato troppo perché non sapevo come avrebbe reagito la schiena, mentre nella seconda probabilmente l’adrenalina mi haa sopportare il dolore, per cui mi sono lanciata senza paura in pista. La sofferenza c’è ancora e dovrò comunque risolvere la questione in futuro, però sono felice del risultato considerate le condizioni in cui mi sono presentata. Questa gara mi ha dato segnali confortanti, spero di crescere ulteriormente nellodi domani”. Lo ha detto ai microfoni della Fisi Martina, ventesimalodi, gara della Coppa del Mondo femminile di sci. SportFace.

