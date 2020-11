Sci alpino oggi | Slalom Levi 2020 | orari | tv | pettorali di partenza | programma Rai ed Eurosport

OA_Sport : Sci alpino, slalom Levi 2020: Vlhova da battere, Italia ambiziosa. Tanti ritorni, Shiffrin in gara dopo 300 giorni - LoSport11 : Il record di successi di Coppe del Mondo di #Slalom speciale di #sci alpino appartiene a Stenmark (8) tra gli uomin… - infoitsport : Slalom Levi 2020, diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Coppa del Mondo Sci Alpino - infoitsport : Sci alpino, domani lo slalom di Levi. Brignone: “Mi sento bene”. Bassino: “Trovato il giusto assetto” - infoitsport : Sci alpino, Federica Brignone sulla quarantena della Svezia: “Dateci regole chiare ed eguali per tutti” -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

SCI. di Gianmario Bonzi. La renna chiama (è il premio-gara), le atlete rispondono. Ma l’atmosfera non è e non può essere quella di sempre, in Lapponia. Con 8 atlete in meno, ...L’atmosfera è diversa in Lapponia, ma si gareggia ed è già tanto. Due slalom da queste parti sono forse troppo dato il pendio non certo irresistibile, ma si prende quello che si può in questo incipit ...