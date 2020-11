Sci alpino, Mikaela Shiffrin rientra ed è seconda a 0.15 da Vlhova nella prima manche a Levi! Benissimo l’Italia: 6a Irene Curtoni, 9a una super Marta Bassino! (Di sabato 21 novembre 2020) Petra Vlhova precede Mikaela Shiffrin nella prima manche dello slalom femminile di Levi. Il primo round del duello tanto atteso se lo aggiudica la slovacca, che ha chiuso con un vantaggio di 15 centesimi nei confronti dell’americana. Vlhova ha fatto la differenza, lasciando poi qualcosa nel piano finale, ma è certo che sarà grande battaglia per la vittoria nella seconda manche (partenza ore 13.15). Shiffrin è partita con il numero uno ed è sicuramente un buon ritorno per l’americana dopo 300 giorni di stop dalle gare. Una prova senza sbavature per l’americana, che forse ha controllato troppo sul muro rispetto ad una Vlhova molto più aggressiva. Sul podio virtuale ci sale per ora ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Petraprecededello slalom femminile di Levi. Il primo round del duello tanto atteso se lo aggiudica la slovacca, che ha chiuso con un vantaggio di 15 centesimi nei confronti dell’americana.ha fatto la differenza, lasciando poi qualcosa nel piano finale, ma è certo che sarà grande battaglia per la vittoria(partenza ore 13.15).è partita con il numero uno ed è sicuramente un buon ritorno per l’americana dopo 300 giorni di stop dalle gare. Una prova senza sbavature per l’americana, che forse ha controllato troppo sul muro rispetto ad unamolto più aggressiva. Sul podio virtuale ci sale per ora ...

