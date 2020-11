Sci alpino | Federica Brignone | “Sul muro ho voluto esagerare per recuperare”; Curtoni | “Levi era un po’ un mito da sfatare”

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) Giornata in chiaroscuro per lo scifemminile italiano a Levi oggi, con lo slalom speciale in Finlandia che ha sì dato all’Italia cinque azzurre nella seconda manche, ma allo stesso tempo non ha prodotto un ingresso in top ten. 11° posto per Irene, il cui bilancio è comunque positivo, mentre èa non uscire sorridente dalle terre scandinave, con l’errore che le è costato la seconda manche. Queste le parole della veterana e migliore odierna delle italiane: “Sono molto soddisfatta della prima manche. Levi era un po’ unda sfatare, ma sto sciando bene e ho lavorato tanto di testa, sapevo che avrei fatto bene anche su questo tracciato. La seconda manche mi ha messo maggiormente in difficoltà a causa di quel metro e mezzo che c’era in più fra una porta e l’altra, ...