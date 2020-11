Sci alpino, Bassino dopo lo slalom di Levi: “Nona nella prima manche? Non ci credevo” (Di sabato 21 novembre 2020) “Nel complesso è stata una bella giornata per la mia prima qualifica in slalom in Coppa del Mondo. La prima manche mi è venuta particolarmente bene, quando ho visto il nono posto quasi non ci credevo. nella seconda ho cercato di ripetere la stessa prestazione, ma dal muro in poi ne ho fatte di tutti i colori”. Lo ha detto ai microfoni della Fisi Marta Bassino, diciottesima dopo lo slalom di Levi, gara della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. “Sono contenta di essermi messa alla prova, domani ripartirò con lo stessa grinta: ho a disposizione altre due manche che cercherò di sfruttare per cogliere un’altra bella prestazione”, ha concluso ai microfoni della Fisi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) “Nel complesso è stata una bella giornata per la miaqualifica inin Coppa del Mondo. Lami è venuta particolarmente bene, quando ho visto il nono posto quasi non ci credevo.seconda ho cercato di ripetere la stessa prestazione, ma dal muro in poi ne ho fatte di tutti i colori”. Lo ha detto ai microfoni della Fisi Marta, diciottesimalodi, gara della Coppa del Mondo femminile di sci. “Sono contenta di essermi messa alla prova, domani ripartirò con lo stessa grinta: ho a disposizione altre dueche cercherò di sfruttare per cogliere un’altra bella prestazione”, ha concluso ai microfoni della Fisi. SportFace.

