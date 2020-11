Scadenze fiscali verso lo slittamento, ecco quali. «Il governo lo faccia per evitare il collasso» (Di sabato 21 novembre 2020) “Lo slittamento ad aprile 2021 delle Scadenze fiscali previste per novembre e dicembre è un atto dovuto da parte del governo. Con il lockdown che blocca da settimane i consumi delle famiglie e le imprese che scontano l’assenza di liquidità, certamente non si può pretendere che artigiani, commercianti e piccoli imprenditori versino le imposte all’erario sottraendole al pagamento dei dipendenti, affitti, mutui, prestiti e fornitori”. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. “Mai come in questo momento di grave difficoltà economica – conclude Sciotto – l’esecutivo Conte è chiamato a venire incontro alle istanze del tessuto produttivo ed economico del Paese”. Altrettanto netto il consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020) “Load aprile 2021 dellepreviste per novembre e dicembre è un atto dovuto da parte del. Con il lockdown che blocca da settimane i consumi delle famiglie e le imprese che scontano l’assenza di liquidità, certamente non si può pretendere che artigiani, commercianti e piccoli imprenditori versino le imposte all’erario sottraendole al pagamento dei dipendenti, affitti, mutui, prestiti e fornitori”. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. “Mai come in questo momento di grave difficoltà economica – conclude Sciotto – l’esecutivo Conte è chiamato a venire incontro alle istanze del tessuto produttivo ed economico del Paese”. Altrettanto netto il consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla ...

