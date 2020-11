Samsung Galaxy S20 FE 5G è lo smartphone che anticipa il Black Friday (Di sabato 21 novembre 2020) Il nuovo Samsung Galaxy S20 FE 5G è un regalo dell’azienda coreana agli appassionati del brand. FE infatti sta per Fan Edition, una versione speciale del top di gamma pensata per andare incontro alle richieste più impellenti degli utenti Galaxy di lunga durata. Cosa significa? Ancora più potenza, più autonomia e un prezzo ancora più contenuto. Tutto questo senza perdere alcune caratteristiche chiave che hanno sancito il successo della serie S20 come il display da 120 Hz, la fotocamera con intelligenza artificiale e la connettività ultra-veloce in 5G: il risultato è il miglior rapporto tra qualità e prezzo che puoi trovare sul mercato con uno sconto sul prezzo di listino che lo fa eleggere come lo smartphone perfetto per festeggiare il Black Friday in anticipo. Com'è il ... Leggi su gqitalia (Di sabato 21 novembre 2020) Il nuovoS20 FE 5G è un regalo dell’azienda coreana agli appassionati del brand. FE infatti sta per Fan Edition, una versione speciale del top di gamma pensata per andare incontro alle richieste più impellenti degli utentidi lunga durata. Cosa significa? Ancora più potenza, più autonomia e un prezzo ancora più contenuto. Tutto questo senza perdere alcune caratteristiche chiave che hanno sancito il successo della serie S20 come il display da 120 Hz, la fotocamera con intelligenza artificiale e la connettività ultra-veloce in 5G: il risultato è il miglior rapporto tra qualità e prezzo che puoi trovare sul mercato con uno sconto sul prezzo di listino che lo fa eleggere come loperfetto per festeggiare ilin anticipo. Com'è il ...

