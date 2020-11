Salvini ce l’ha con Gianni Letta: il motivo della frattura nel centro-destra (Di sabato 21 novembre 2020) Matteo Salvini identifica un nuovo nemico all’interno del centro-destra. Si tratta di Gianni Letta: scopriamo i motivi dello scontro e i possibili scenari Matteo Salvini prosegue la sua attività politica… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 21 novembre 2020) Matteoidentifica un nuovo nemico all’interno del. Si tratta di: scopriamo i motivi dello scontro e i possibili scenari Matteoprosegue la sua attività politica… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Tra i farmaci per favorire la prognosi dei malati di Covid c’è anche l’idrossiclorochina, viene usata in… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Misurelli77: Giorgina (Almirante Patriota) Meloni Non sa nulla! Per lei,i diritti civili e umani sono secondari L'importante è difende… - EmilianaCarifi : intervenga IMMEDIATAMENTE l'@AGCOMunica TITOLOV @RaiTre Calabria arrestano presidente del consiglio regionale x'nd… - PDM_66 : RT @Misurelli77: Giorgina (Almirante Patriota) Meloni Non sa nulla! Per lei,i diritti civili e umani sono secondari L'importante è difende… - salerno_vince : RT @Misurelli77: Giorgina (Almirante Patriota) Meloni Non sa nulla! Per lei,i diritti civili e umani sono secondari L'importante è difende… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini l’ha Berlusconi su Salvini: «Con lui non voglio parlare» Corriere della Sera