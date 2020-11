Salvataggio Gazzetta, amministratore Ledi: 'Tuteleremo giornale e lavoratori' (Di sabato 21 novembre 2020) 'La Gazzetta non poteva essere abbandonata a se stessa, era auspicabile che questo tentativo di Salvataggio venisse avviato e portato a compimento - dice Franco Sebastio, amministratore unico della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 21 novembre 2020) 'Lanon poteva essere abbandonata a se stessa, era auspicabile che questo tentativo divenisse avviato e portato a compimento - dice Franco Sebastio,unico della ...

LaGazzettaWeb : Salvataggio Gazzetta, amministratore Ledi: «Tuteleremo giornale e lavoratori» - cisambiente : La Gazzetta del Mezzogiorno, con i suoi 133 anni di storia, proseguirà grazie alla Ledi s.r.l. del Gruppo Ladisa di… - darioqq : RT @LaGazzettaWeb: Salvataggio Gazzetta, gruppo Ladisa: «Qui per dare una mano con emozione e orgoglio». Il Cdr: «Ora il rilancio» https://… - sandrapatrono : RT @LaGazzettaWeb: Salvataggio Gazzetta, gruppo Ladisa: «Qui per dare una mano con emozione e orgoglio». Il Cdr: «Ora il rilancio» https://… - AntonelloPicc : RT @LaGazzettaWeb: Salvataggio Gazzetta, gruppo Ladisa: «Qui per dare una mano con emozione e orgoglio». Il Cdr: «Ora il rilancio» https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvataggio Gazzetta Salvataggio Gazzetta, gruppo Ladisa: «Qui per dare una mano con emozione e orgoglio». Il Cdr: «Ora il rilancio» La Gazzetta del Mezzogiorno Salvataggio Gazzetta, amministratore Ledi: «Tuteleremo giornale e lavoratori»

Le parole di Franco Sebastio: esercizio provvisorio prorogato fino al 30 novembre per consentire il passaggio al gruppo Ladisa ...

Colpito da un malore sui monti di Caulonia, uomo salvato dai vigili del fuoco

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Siderno e Monasterace questi pomeriggio, in una zona isolata e di montagna di Caulonia , una ...

Le parole di Franco Sebastio: esercizio provvisorio prorogato fino al 30 novembre per consentire il passaggio al gruppo Ladisa ...Grazie all’intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Siderno e Monasterace questi pomeriggio, in una zona isolata e di montagna di Caulonia , una ...