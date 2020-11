Salerno | detenzione illegale di una penna-pistola | arrestato 52enne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Nell’ambito della predisposta attività di contrasto al crimine diffuso, nel pomeriggio di ieri, 20 novembre, gli Agenti della Polizia di Stato hanno hanno tratto in arresto G.M. cl. 68 dinella flagranza del reato didi arma clandestina ex art. 23 L. 18 aprile 1975 n. 110, nonché di munizionamento per arma comune da sparo ex art. 697, 1°comma c.p. Nello specifico, i poliziotti della Squadra Mobile di, avendo il sospetto che G.M., già noto agli investigatori, potesse detenere illegalmente armi o munizioni, effettuavano una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del predetto. Nell’appartamento di G.M., nella camera da letto all’interno dell’armadio, occultata tra gli indumenti del predetto, gli Agenti della Polizia di Stato ...