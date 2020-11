Russo alla Gesesa, Corona: “Mastella lo incaricò di querelare Altrabenevento per il caso acqua” (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE’ Gabriele Corona il primo a commentare la nomina di Domenico Russo alla presidenza del cda Gesesa. L’ex presidente di Altrabenevento ricorda, attraverso una nota stampa, che fu proprio a Russo che Mastella diede l’incarico di querelare Altrabenevento per la vicenda tetrocloroetilene nell’acqua. Scrive Corona: “Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha annunciato di aver “provveduto a designare l’avv. Domenico Russo quale nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Ge.Se.Sa La situazione delicata in cui versa la Gesesa non consente di procrastinare oltre il periodo di attesa … . Ho deciso, pertanto, di individuare una figura tecnica di elevato profilo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE’ Gabrieleil primo a commentare la nomina di Domenicopresidenza del cda. L’ex presidente diricorda, attraverso una nota stampa, che fu proprio ache Mastella diede l’incarico diper la vicenda tetrocloroetilene nell’acqua. Scrive: “Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha annunciato di aver “provveduto a designare l’avv. Domenicoquale nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Ge.Se.Sa La situazione delicata in cui versa lanon consente di procrastinare oltre il periodo di attesa … . Ho deciso, pertanto, di individuare una figura tecnica di elevato profilo ...

robinaroby1 : @CWB_NGO @__House_MD Ho una domanda che magari è cretina ma forse sapete rispondermi. Il famoso Vaccino russo, tant… - caraca62 : RT @ILoveFunnyCats_: @maxdantoni Il prossimo passo saranno i campi di detenzione per i non vaccinati. #TheGreatReset #NWO #DittaturaSanitar… - anto_galli4 : RT @ILoveFunnyCats_: @maxdantoni Il prossimo passo saranno i campi di detenzione per i non vaccinati. #TheGreatReset #NWO #DittaturaSanitar… - Franco_Maz : RT @ILoveFunnyCats_: @maxdantoni Il prossimo passo saranno i campi di detenzione per i non vaccinati. #TheGreatReset #NWO #DittaturaSanitar… - artvenezia1 : Beh paragonare la Danimarca alla Russia o la Francia alla Russia o la Spagna alla Russia o il Belgio alla Russia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Russo alla Immunità al presidente, censura ai social, "agenti stranieri". Dove va la Russia L'HuffPost Domenico Russo è il nuovo presidente della Gesesa.

E' l'avvocato Domenico Russo il nuovo presidente della Gesesa dopo l'elezione di Gino Abbate al consiglio regionale della Campania. Lo ...

Putin, pronti a fornire vaccino a Paesi che ne hanno bisogno

(ANSA) – MOSCA, 21 NOV – La Russia è pronta a fornire il suo vaccino sperimentale Sputnik V contro il Covid-19 ai Paesi che ne hanno bisogno: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel cor ...

E' l'avvocato Domenico Russo il nuovo presidente della Gesesa dopo l'elezione di Gino Abbate al consiglio regionale della Campania. Lo ...(ANSA) – MOSCA, 21 NOV – La Russia è pronta a fornire il suo vaccino sperimentale Sputnik V contro il Covid-19 ai Paesi che ne hanno bisogno: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel cor ...