Ruggiero Pd | “Il mastellismo rovinerà il Sannio Esperienza che deve finire al più presto”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere Provinciale del Partito Democratico Giuseppe Antonio. “Ho letto con interesse l’anonimo comunicato stampa firmato genericamente da “Noi Campani” senza che alcun esponente di questo locale partito lo abbia ufficialmente sottoscritto. Questo è il modo di operare che si ha da qualche tempo in questa provincia, specie se si mette in discussione l’operato del capo, in questo caso il Sindaco della città di Benevento Clemente Mastella. Ma andiamo per ordine perchè c’è la necessità di rispondere alle tante inesattezze che gli anonimi esponenti di Noi Campani hanno dichiarato. Ricordo a questa compagine che la situazione finanziaria della Samte era stata affrontata, e chiusa, attraverso un concordato in continuità che aveva garantito le attività del ciclo dei rifiuti ...