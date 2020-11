Rugby, TOP10 2020-2021: vittorie di Calvisano, Piacenza e Mogliano nella terza giornata (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo i due match disputati ed i tre rinvii registrati in ciascuna delle prime due giornate del TOP 10 di Rugby, il terzo turno, che è andato in scena oggi, sabato 21 novembre, ha visto essere rinviate ValoRugby-Rovigo e Petrarca Padova-Colorno, mentre si sono disputati tre incontri. Pesante affermazione interna nel big match di giornata del Calvisano con un netto 22-3 sulle Fiamme Oro, mentre il Piacenza vince all’ultimo respiro per 25-24 sul Viadana, infine il Mogliano passa per 11-31 in casa della Lazio. Solo due i bonus assegnati: quello difensivo al Viadana, quello offensivo al Mogliano. Peroni TOP10 – III giornata – 21.11.20 Kawasaki Robot Calvisano v Fiamme Oro Rugby 22-3 (4-0) Sitav ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo i due match disputati ed i tre rinvii registrati in ciascuna delle prime due giornate del TOP 10 di, il terzo turno, che è andato in scena oggi, sabato 21 novembre, ha visto essere rinviate Valo-Rovigo e Petrarca Padova-Colorno, mentre si sono disputati tre incontri. Pesante affermazione interna nel big match didelcon un netto 22-3 sulle Fiamme Oro, mentre ilvince all’ultimo respiro per 25-24 sul Viadana, infine ilpassa per 11-31 in casa della Lazio. Solo due i bonus assegnati: quello difensivo al Viadana, quello offensivo al. Peroni– III– 21.11.20 Kawasaki Robotv Fiamme Oro22-3 (4-0) Sitav ...

PiacenzaPress : Rugby Lyons, l’esordio casalingo in Top10 è contro Viadana - Rugbymeet : #TOP10: debutto stagionale per Calvisano e Lazio Rugby Le formazioni del 3° turno - Rugbymeet : 'Opinione mia ma preferisco prendere 40 punti in Pro14 con tutti italiani in campo che prenderne altrettanti con st… - RovigoOggi : - Rugbymeet : Peroni #Top10: partenza difficoltosa ma tra rinvii e quarantene... Casellato “questo campionato è così e va interpr… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby TOP10 Rugby - Top10: la diretta streaming della terza giornata OnRugby Rugby Top 10 - I Lyons tornano al Beltrametti e affrontano il Viadana

Uno Stadio “Walter Beltrametti” senza la spinta del pubblico bianconero ospiterà la sfida tra Sitav Rugby Lyons e IM Exchange Viadana, valida per la seconda giornata del Peroni TOP10. Un esordio casal ...

Rugby, il Viadana a Piacenza per capire quanto vale Fernandez: «Siamo in grado di far centro»

I gialloneri tornano al campionato dopo la pausa di sabato Il coach: «Soltanto giocando possiamo migliorarci» VIADANA. Chi avrà più fame tra i trenta leoni in campo? Il Viadana torna sul rettangolo ve ...

Uno Stadio “Walter Beltrametti” senza la spinta del pubblico bianconero ospiterà la sfida tra Sitav Rugby Lyons e IM Exchange Viadana, valida per la seconda giornata del Peroni TOP10. Un esordio casal ...I gialloneri tornano al campionato dopo la pausa di sabato Il coach: «Soltanto giocando possiamo migliorarci» VIADANA. Chi avrà più fame tra i trenta leoni in campo? Il Viadana torna sul rettangolo ve ...