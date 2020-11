Rugby | Autumn Nations Cup 2020 | Italia-Fiji | assegnato il 28-0 a tavolino per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) Gli organizzatori dell’Cupdisul sito ufficiale della manifestazione hanno appenain favore dell’il 28-0 aper il match cancellato contro le, originariamente in programma ad Ancona oggi alle ore 13.45 e valido per la seconda giornata del torneo: sono infatti 29 i casi di positività al Covid registrati tra i figiani. La medesima decisione era arrivata dopo la cancellazione del match dellecontro la Francia, ed è una pura formalità che la stessa decisione venga poi presa anche per il terzo match degli oceanici, contro la Scozia, in programma la settimana prossima ma già cancellato ieri. Con il risultatoagli ...