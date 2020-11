Rosita Celentano furiosa sbotta su Instagram | “Sono molto inca***ta”

Leggi su meteoweek

(Di sabato 21 novembre 2020)ha lanciato un appello, dopo aver guardato il nuovo spot di ‘Telefono Azzurro’. Ecco di cosa si tratta. Laè infatti sempre attenta a quello che accade in Italia e nel mondo, e non perde mai l’occasione per postare e condividere con i suoi followers i suoi pensieri e, a volte, anche L'articolo proviene da www.meteoweek.com.