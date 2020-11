Ronaldo Juventus | Marca | “Ama ancora Madrid Incontro con Florentino…”

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 21 novembre 2020)– Match Day per la, che questa sera gioca all’Allianz Stadium contro il Cagliari. In Italia non si parla altro che della partita e della possibilità di vederecapitano. Mentre dalla Spagna però, arrivano voci poco confortanti sul futuro di CR7. Il quotidiano spagnoloinfatti ha parlato della voglia di Cristiano di tornare ae di come sia in buoni rapporti con squadra e società., la rivelazione diDi seguito ecco quanto rivelato da:”Cristianopuò chiedere di tornare al Real o quantomeno di salutare la Juve, che cerca di recuperare fondi dopo il golpe economico subito dalla pandemia”. Ha poi continuato:“starebbe pensando ...