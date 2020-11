Roma, Spinazzola: «I negazionisti sono dei folli» (Di sabato 21 novembre 2020) Leonardo Spinazzola ha parlato del momento difficile che il monda sta vivendo a causa del Covid-19 Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del periodo difficile che sta vivendo tutto il mondo a causa del Covid-19. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA «Grazie alla Roma, siamo super controllati. Perciò è un campionato vero, perché il virus colpisce tutti. Certo, occorre anche un po’ di fortuna. Siamo dei privilegiati, ci piace regalare sorrisi alla gente. Abbiamo già fatto qualcosa, ma se ci fosse da aiutare ancora il Paese noi siamo pronti a fare la nostra parte. I negazionisti sono dei folli. Il Covid esiste e fa tanti morti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Leonardoha parlato del momento difficile che il monda sta vivendo a causa del Covid-19 Leonardo, esterno della, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del periodo difficile che sta vivendo tutto il mondo a causa del Covid-19. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA «Grazie alla, siamo super controllati. Perciò è un campionato vero, perché il virus colpisce tutti. Certo, occorre anche un po’ di fortuna. Siamo dei privilegiati, ci piace regalare sorrisi alla gente. Abbiamo già fatto qualcosa, ma se ci fosse da aiutare ancora il Paese noi siamo pronti a fare la nostra parte. Idei. Il Covid esiste e fa tanti morti». Leggi su Calcionews24.com

